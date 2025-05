Cláudio Ramos em choque com caso com desfecho trágico: «Como é que demoram 19 anos a fazer isso?»

No «Dois às 10», António confronta-se com a dura realidade após 20 anos de incerteza: a sua mãe foi atropelada e enterrada numa vala comum. A descoberta, tardia e dolorosa, levanta questões sobre a demora na identificação do corpo. António recorda o momento em que soube da notícia, um misto de choque e incredulidade. A esperança de um reencontro, alimentada durante duas décadas, desfaz-se com a confirmação da morte. A família, que nunca perdeu a esperança, enfrenta agora o luto e a necessidade de compreender o que aconteceu. Saiba mais em TVI Player