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Cláudio Ramos emociona-se ao ouvir irmão de Filomena Cautela a falar da perda da mãe
No «Dois às 10», Cláudio Ramos deixa-se emocionar quando José Cautela recorda a mãe, que já não está presente para o ver vencer nas pistas de automóveis. O piloto e dentista, irmão de Filomena Cautela, confessa que sente a mãe presente em cada vitória, e é esse gesto de saudade que toca o apresentador em estúdio.
- Dois às 10
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