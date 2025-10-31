VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cláudio Ramos emociona-se com convidados: «Está na vossa cara que vocês foram feitos um para outro»

No «Dois às 10», recebemos um casal muito especial que nos traz um testemunho emocionante sobre coragem, amor e superação. Na semana em que se assinala o Dia Mundial do AVC, Marcelo partilha connosco a sua experiência, vivida na véspera do seu 46.º aniversário, quando sofreu um AVC. Fátima, a sua esposa, conta como foi o momento em que teve de agir rapidamente e como tem estado ao lado de Marcelo desde então, apoiando-o em cada passo da recuperação.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:04
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado

Hoje às 12:30

Marcelo preparava-se para viajar sem saber que tinha tido um AVC: «Ia morrer no avião»

Hoje às 11:58

Durante crise de AVC, deixa áudio à namorada: «Estou a deixar áudio, caso tu venhas e eu esteja desmaiado»

Hoje às 11:50

Aos 46 anos, Marcelo teme perder a vida: «Tenho muito medo de voltar a ter um AVC e deixar uma viúva e os meus filhos órfãos»

Hoje às 11:50

Pensava ser apenas uma enxaqueca, mas era um AVC: «Tive muito medo de morrer»

Hoje às 11:49

Cláudio Ramos teme «encanto» de Pedro Jorge por Liliana: «Não sei se isto não pode resvalar»

Hoje às 11:41

Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»

Hoje às 11:31
MAIS

Mais Vistos

Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»

Hoje às 11:31

Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»

Ontem às 10:41

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre o «Secret Story 9»: «Qualquer ataque sou eu que recebo, mas nós somos uma equipa de cento e tal pessoas»

Ontem às 10:36

Nuno Eiró revela o que o pai pensava sobre a sua homossexualidade

Ontem às 11:39

Signos

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

Hoje às 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

Hoje às 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

Hoje às 11:05

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Ontem às 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Ontem às 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Fora do Estúdio

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Hoje às 15:00

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

Hoje às 08:51

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Ontem às 15:30

Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

Ontem às 14:30

Fotos

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Hoje às 16:00

Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

Hoje às 15:30

Muito se fala de Susana Gravato, mas e o viúvo? O silêncio e a dor do homem que perdeu tudo em Vagos

Hoje às 15:05

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Hoje às 15:00