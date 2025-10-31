No «Dois às 10», recebemos um casal muito especial que nos traz um testemunho emocionante sobre coragem, amor e superação. Na semana em que se assinala o Dia Mundial do AVC, Marcelo partilha connosco a sua experiência, vivida na véspera do seu 46.º aniversário, quando sofreu um AVC. Fátima, a sua esposa, conta como foi o momento em que teve de agir rapidamente e como tem estado ao lado de Marcelo desde então, apoiando-o em cada passo da recuperação.
Cláudio Ramos emociona-se com convidados: «Está na vossa cara que vocês foram feitos um para outro»
