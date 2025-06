Cláudio Ramos emociona-se com Khiaro: «Eu adoro histórias de amor!»

No «Dois às 10», Khiaro partilha a sua história de amor, que começou na escola secundária em Serpa. O primeiro encontro não correu como esperado, com Khiaro a admitir: «Fui logo muito pressa demais». Este momento inicial menos afortunado não o impediu de reconquistar a sua amada. Durante as festas da aldeia dela, Khiaro aproveitou a oportunidade para se reaproximar. A persistência e o talento musical de Khiaro, que tocava nos arraiais, acabaram por conquistar o coração da jovem. Após 16 anos de relação, Khiaro e a namorada construíram uma vida juntos, enfrentando desafios e celebrando conquistas. A relação, que começou com um primeiro encontro peculiar, solidificou-se ao longo dos anos, provando que o amor pode florescer mesmo após um começo atribulado. Khiaro recorda com humor o dia em que tirou a carta de condução e, ansioso por impressionar a namorada, teve um percalço inesperado: um furo no pneu do carro do pai. Apesar do contratempo, a vontade de estar com ela prevaleceu, demonstrando o seu empenho e carinho. Cláudio Ramos emociona-se com a história de Khiaro e afirma: «Eu adoro histórias de amor!»Saiba mais em TVI Player