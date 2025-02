Cláudio Ramos emociona-se com pequena convidada: «Conversas com o menino Jesus, ele manda recadinhos à mãe»

Carla Anes

Hoje às 12:03

No «Dois às 10», Cláudio Ramos emocionou-se ao falar sobre a sua fé. Durante a conversa com João e as filhas Beatriz e Benedita, o apresentador partilhou a sua crença no menino Jesus e nos anjos da guarda, aconselhando Beatriz a conversar com eles sobre os seus sentimentos e enviar «recadinhos» à sua mãe Jéssica, que faleceu há dois meses. Cláudio Ramos destacou a importância da fé e da esperança, especialmente em momentos de perda e dor. Beatriz e Benedira, usando vestidos iguais, mostraram-se atentas e comovidas com as palavras do apresentador. O ambiente foi de grande emoção e solidariedade para com a família que enfrenta a perda recente de Jéssica.

