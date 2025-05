No «Dois às 10», Bento emociona ao falar do seu amor por Paula e dos desafios que enfrentam juntos. Cristina Ferreira elogia Bento pela sua beleza e pela inspiradora história de amor do casal e Cláudio Ramos assume estar emocionado com a história de Paula e Bento, apontando algo que considera tratar-se de uma raridade. Saiba mais em TVI Player