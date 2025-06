Cláudio Ramos enaltece prestação de concorrente do «Big Brother»: «Foi a única do primeiro ao último dia coerente»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos mostrou-se visivelmente indignado com a expulsão inesperada de um concorrente do «Big Brother», admitindo: «Não estava a contar». Ao longo do programa, os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco discutiram o impacto desta saída surpreendente, partilhando as suas perspetivas e questionando a justiça da decisão tomada pelo público. Este momento provocou um debate intenso e emoções à flor da pele em estúdio.