Cláudio Ramos entusiasmado: «É uma coisa muito importante que os casais não falam»

No «Dois às 10», Rebeca Caldeira e Martim abrem o coração sobre a sua história de amor, que se entrelaça com o impacto das redes sociais e os desafios da pandemia. Juntos há 10 anos, o casal casou em junho de 2021, com o Covid a acelerar a decisão de viverem juntos. Rebeca, que se tornou uma estrela das redes sociais ao partilhar vídeos engraçados com Martim, conquistou uma legião de fãs. Martim, agora conhecido como o 'Beto' da Rebeca, revela como a fama da esposa mudou as suas vidas. A rotina e a intimidade do casal também são abordadas, com a questão das fantasias a surgir na conversa.