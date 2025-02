Cláudio Ramos: «Eu não estou aqui porque tenho os olhos bonitos» - Apresentador recorda o seu percurso na TVI

Carla Anes

Hoje às 13:53

No «Dois às 10», Cláudio Ramos relembra alguns dos seus trabalhos anteriores na TVI, desde a sua participação no «Big Brother Famosos», onde ficou em quarto lugar, até à apresentação do programa «Olho ao Vídeo». O apresentador recorda com humor a sua prestação no programa, considerando-a «horrível» e mencionando que até «falava esquisito». Cristina Ferreira brinca com Cláudio Ramos sobre a sua beleza, ao que ele responde que está na TVI pelo seu talento e não pela sua aparência.

