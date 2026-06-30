No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Durante a conversa, Cláudio Ramos surpreende o vencedor com uma confissão inesperada.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:24
Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”
Hoje às 11:34
03:26
Aos 90 anos, Maria Leopoldina impressiona com a sua profissão: “Até que as pernas andem, eu não paro”
Hoje às 10:03
05:53
Leonor Seixas sobre projeto na televisão: “Financeiramente não é porreiro”
Hoje às 10:14
06:56
Leonor Seixas abre o coração sobre a separação de Miguel Oliveira: “É íntimo, mas posso partilhar”
Hoje às 10:26
09:12
Nem todos os signos terão um bom julho. Este será o menos favorecido
Hoje às 10:41
09:12
Conheça os 6 signos menos favorecidos no mês de julho
Hoje às 10:42
06:44
Julho será um verdadeiro golpe de sorte para este signo
Hoje às 10:49
06:44
Eis os 6 signos mais favorecidos no mês de julho
Hoje às 10:50
07:24
Pedro Jorge responde às acusações de ter um "ego inflamado": “Em momento algum me fui gabar”
Hoje às 11:35
07:24
Cláudio Ramos questiona Pedro Jorge: “Deu-te gozo perceber que, mais uma vez, o Leandro e a Marisa Susana ficam atrás de ti?”
Hoje às 11:35
07:24
Pedro Jorge sobre Leandro: “Daquilo que eu conheço, não gosto”
Hoje às 11:36
01:29
Pedro Jorge reage ao 2.º lugar de João Ricardo no “Secret Story – Desafio Final”
Hoje às 11:40
02:30
Pedro Jorge revela afastamento de ex-concorrente do “Desafio Final”: “Foi muito influenciada”
Hoje às 11:53
04:05
Pedro Jorge defende-se de acusações: “Em momento algum usei o Leandro para atacar o João Ricardo”
Hoje às 11:56
01:54
Cá fora, Pedro Jorge deparou-se com algo que não esperava. Saiba o que Marisa fez
Hoje às 11:57
03:35
Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"
Hoje às 12:01
Mais Vistos
07:24
Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”
Hoje às 11:34
03:35
Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"
Hoje às 12:01
03:18
João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”
Ontem às 11:56
31:50
Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa
Hoje às 12:19
03:26
Aos 90 anos, Maria Leopoldina impressiona com a sua profissão: “Até que as pernas andem, eu não paro”
Hoje às 10:03
01:54
Cá fora, Pedro Jorge deparou-se com algo que não esperava. Saiba o que Marisa fez
Hoje às 11:57