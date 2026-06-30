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Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Durante a conversa, Cláudio Ramos surpreende o vencedor com uma confissão inesperada.

  • Dois às 10
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