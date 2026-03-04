VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde

No “Dois às 10”, Cláudio Ramos esclareceu que está bem de saúde, apesar de se ter ausentado no dia anterior devido a uma enxaqueca.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:03
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado

Há 13 min

Diagnóstico de cancro tornou Ana Presidente da Junta de Freguesia

Há 2h e 43min

Cancro permitiu a Ana realizar um sonho

Há 2h e 52min

Ana Sofia Cardoso revela decisão que envolve o filho: “Preferi falar muito pouco”

Há 3h e 8min

Professor Sapinho: veja como está o ator da icónica personagem de “Morangos com Açúcar” 25 anos depois

Há 3h e 51min

Ninguém sabia disto. Estrela da TVI confessa infância conturbada: "Agora, lido bem"

Há 3h e 53min

Teresa Silva confessa apoio a concorrente do “Secret Story 10"

Há 3h e 59min
MAIS

Mais Vistos

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Ontem às 10:01

É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"

Ontem às 10:21

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Ontem às 10:00

Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"

Ontem às 12:28

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Ontem às 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

26 fev, 15:00

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

Fora do Estúdio

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Hoje às 09:49

"Afilhado" de Cristina Ferreira celebra primeiro aniversário da filha: «Um ano de muito amor»

Ontem às 16:46

Após separação, Marco Costa não evita reação nas redes sociais ao ver Carolina Pinto acompanhada de alguém especial

Ontem às 16:00

Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Ontem às 15:18

Fotos

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Há 2h e 25min

«Aos 58 anos, parece que tens 40»: Esta é a famosa que Cristina Ferreira fez questão de elogiar em televisão

Há 3h e 41min

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Hoje às 09:49

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

Ontem às 17:00