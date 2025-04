Cláudio Ramos fica impressionado com testemunho de Dinis e questiona: «Porque é que não contaste isso lá dentro?»

No «Dois às 10», Dinis foi entrevistado após a sua expulsão do Big Brother. Durante a conversa com Cláudio Ramos, Dinis revelou que a sua vida amorosa se transformou nos últimos anos, e confessou que a sua relação com uma «mulher perfeita» o ensinou a ter amizades com o sexo oposto. Dinis partilhou ainda a sua resposta a um hipotético regresso ao programa, revelando que «já comia» antes de entrar no reality show. Saiba mais em TVI Player