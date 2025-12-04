No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
Cláudio Ramos garante que casal famoso vai reconciliar-se: «Vai voltar para ele»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:08
03:16
Cláudio Ramos garante que casal famoso vai reconciliar-se: «Vai voltar para ele»
Hoje às 10:08
06:16
Artista estimada em Portugal anuncia fim do relacionamento com o pai dos filhos
Hoje às 10:02
06:16
Cláudio Ramos revela que jantou com estrela internacional
Hoje às 10:03
09:22
Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»
Hoje às 10:18
02:31
«Fanny Rodrigues confirma…»: Ex-apresentadora da TVI comenta, em direto, rumores sobre pedido de casamento
Hoje às 10:26
09:34
Sofia Ribeiro envia mensagem, em direto, a Cláudio Ramos, depois de comentários à sua vida amorosa: «É preciso ter paciência»
Hoje às 10:31
10:02
Gonçalo Quinaz expõe desentendimento entre Sérgio Rossi e a filha: «Expôs que a filha é uma ingrata»
Hoje às 10:38
02:14
Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»
Hoje às 10:42
03:28
Após pré-eclâmpsia na gravidez, bebé de Cristiana desenvolveu paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão
Hoje às 11:18
07:25
Parto antes do previsto ditou a vida de bebé para sempre: «Tem 90% de incapacidade»
Hoje às 11:25
03:20
Um ano após ter sido queimado nos tumultos em Lisboa, veja como está o motorista da Carris
Hoje às 11:37
03:20
Tiago sobreviveu a um ataque que chocou Portugal: «Porquê a mim, porque é que me fizeram isto?»
Hoje às 11:37
04:42
«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz
Hoje às 11:51
04:35
Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»
Hoje às 11:53
01:10
Cinha Jardim recorda como a relação com Pedro Santana Lopes chegou ao fim
Hoje às 14:36