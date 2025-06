Cláudio Ramos incrédulo: «É a sentença mais estranha que eu vi nos últimos tempos»

No «Dois às 10», o caso do irmão que matou a irmã, alegadamente por esta consumir drogas e se prostituir, desencadeia um intenso debate. A justificação do tribunal, que atenua a pena devido ao facto de o irmão ser autista, levanta questões sobre a justiça e a relevância das convicções religiosas no caso. A pena considerada por alguns como o mínimo possível, gera indignação e questionamentos. Saiba mais em TVI Player