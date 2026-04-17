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Cláudio Ramos interrompe momento em direto para atender pedido especial de menino de 6 anos

No “Dois às 10”, conhecemos a história do pequeno Isaac, de 6 anos, que contrariou todas as expectativas após um diagnóstico de paralisia cerebral. Apesar de prognósticos difíceis, com muita dedicação às terapias e o apoio dos pais, Cláudia e Fábio, hoje já consegue andar e falar. A família mantém o foco em continuar a garantir-lhe o acompanhamento necessário para que o Isaac continue a evoluir e seja feliz.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:47
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