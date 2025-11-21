No «Dois às 10», Cláudio Ramos emocionou os espectadores ao deixar uma mensagem de apoio em direto ao humorista e radialista Nuno Markl. Após ter sido noticiado que Nuno Markl sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), o apresentador dirigiu-se ao colega de profissão com palavras de carinho e força, desejando-lhe rápidas melhoras e um regresso em pleno. Um momento de grande sensibilidade e solidariedade da televisão portuguesa.
Cláudio Ramos interrompe programa para deixar mensagem de esperança a Nuno Markl: «Esperemos que não passe de um susto»
- Hoje às 10:43
