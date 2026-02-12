No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Gonçalo Quinaz, Adriano Silva Martins e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”
- Hoje às 10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”
Hoje às 10:30
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
Hoje às 10:24
Francisca Cerqueira Gomes muda de nome e choca todos
Hoje às 10:38
Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade
Hoje às 10:43
Instrutor Marques surpreende todos ao revelar há quanto tempo está numa relação
Hoje às 10:44
Isto é o que ainda ninguém sabia sobre a vida amorosa do instrutor Marques
Hoje às 10:44
Instrutor Marques não contém o riso ao assistir aos melhores momentos de Filipe Delgado
Hoje às 10:46
Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo
Hoje às 10:51
Instrutor Marques revela comentários nos bastidores da “1.ª Companhia” entre os instrutores
Hoje às 10:52
Instrutor Marques revela o que ainda ninguém sabia sobre os instrutores da “1.ª Companhia”
Hoje às 10:52
Instrutor Marques revela a sua opinião sobre Filipe Delgado
Hoje às 10:52
Instrutor Marques tem uma licenciatura que nada tem a ver com as Forças Armadas
Hoje às 10:57
Afinal, o instrutor Marques é pai. Descubra a idade da filha do instrutor da “1.ª Companhia”
Hoje às 10:58
Instrutor Marques sobre Filipe Delgado: “É autêntico, é muito genuíno, ele não faz qualquer tipo de papel”
Hoje às 11:03
Este é o pequeno-almoço que o instrutor Marques afirma que o mantém em forma
Hoje às 11:06
Em lágrimas, menino de 9 anos que chamou o INEM recorda desmaio da mãe: "Achei que estava morta"
Hoje às 11:23