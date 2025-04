Cláudio Ramos não resiste a iguaria: Filetes de Polvo com Açorda de Coentros

No «Dois às 10», a cozinha do restaurante Vida de Tasca é celebrada através dos seus filetes de polvo com açorda de coentros. A proprietária partilha a paixão pelos ingredientes frescos e a tradição familiar, revelando que os ovos utilizados na receita vêm diretamente da quinta da sua avó. A açorda de coentros, preparada com coentros na base do refogado e picados por cima, confere um toque especial ao prato. Leonor destaca a frescura dos filetes: «Foram feitos agora mesmo». Saiba mais em TVI Player