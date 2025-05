No «Dois às 10», Cláudio Ramos não resiste e pega no pequeno Gabriel, mas o resultado é imperdível. A conversa descontraída revela o signo do bebé Gabriel: Escorpião. A teimosia associada a este signo astrológico é tema de brincadeira entre Lúcia e Bruno, que antecipam os desafios de educar um pequeno escorpiano. Saiba mais em TVI Player