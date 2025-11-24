VÍDEO SEGUINTE
Cláudio Ramos para Marisa Susana: «Eu acho muito injusta a tua saída. Devias estar na final»

No «Dois às 10», recebemos Marisa Susana, a 9.ª expulsa do «Secret Story 9». Após uma experiência intensa dentro da casa mais vigiada do país, o jogo chegou ontem ao fim para esta concorrente. Marisa Susana partilha as suas primeiras reações após a saída, recorda os desafios que enfrentou e revela os momentos que mais a marcaram no reality show.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:31
NESTE PROGRAMA
Vídeos

MAIS

