Cláudio Ramos permanece na TVI? As cartas revelam o destino do apresentador!

Carla Anes

Hoje às 10:12

No «Dois às 10», Palmira continuou a leitura de cartas, indicando que Cláudio Ramos permanecerá na TVI. As cartas revelaram ainda que o apresentador terá alguns desafios, mas nada que não consiga ultrapassar com a sua força.

