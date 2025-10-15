No «Dois às 10», ficamos a par de tudo o que se tem passado na casa do «Secret Story 9». Juntam-se a nós Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim para comentarem as novidades mais recentes, os rumores mais falados e todos os momentos que estão a dar que falar no universo da casa mais vigiada do país.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:13
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:11
Cláudio Ramos prevê fim da relação de Liliana e Fábio: «Não vai aguentar»
Hoje às 10:13
03:54
Zé, ex-noivo de Liliana, volta a sorrir depois do fim do noivado com a concorrente do «Secret Story 9»
Hoje às 10:15
03:54
Em direto, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fazem convite a Zé, ex-noivo de Liliana
Hoje às 10:15
03:08
Bruna Gomes e Bernardo Sousa preparam-se para a chegada de filhos
Hoje às 10:22
02:16
Cinha Jardim revela conversa de bastidores com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Está tudo feito»
Hoje às 10:25
02:16
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «É uma pessoa completamente diferente da que nós conhecemos»
Hoje às 10:26
02:16
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Acho que o Afonso a veio acalmar»
Hoje às 10:26
02:03
A loja de roupa barata onde Dolores Aveiro adora fazer compras. Existem várias em Portugal
Hoje às 10:31
03:43
Este candidato a Presidente da República já vendeu cabides de porta a porta
Há 3h e 59min
03:43
Foi diretor da TVI e agora é candidato a Presidente da República
Há 3h e 45min
01:36
Ex-diretor da TVI fala sobre a relação de Cristina Ferreira e João Monteiro: «Esperou até poder investir»
Há 3h e 40min
04:21
Recorda-se de Pedrito de Portugal? Descubra como está agora
Há 3h e 28min
04:21
Com 8 anos, era notícia constante. Reaparece 40 anos depois: «Ficar em silêncio tanto tempo...»
Há 3h e 27min
03:10
Estrela longe dos holofotes há 42 anos regressa e emociona ao homenagear a mãe na televisão
Há 3h e 19min
03:31
Turista americano assassinado à facada no Estoril. E o noivo assistiu a tudo
Há 2h e 45min
03:30
«Contarás comigo nessa altura». Cristina Ferreira recebe apoio se um dia quiser ser presidente da República
Há 2h e 44min