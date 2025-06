Cláudio Ramos protagoniza momento hilariante ao tentar dizer nome do novo programa de Maria Cerqueira Gomes

No «Dois às 10», Maria Cerqueira Gomes e Cláudio Ramos anunciaram um novo concurso da TVI, "The Quiz with Balls", e o apresentador protagonizou um momento hilariante ao tentar dizer o nome do programa. As inscrições estão abertas para maiores de 18 anos, com a possibilidade de famílias inteiras participarem. A TVI paga todas as despesas, incluindo viagens para Buenos Aires, tornando a experiência ainda mais aliciante. Saiba mais em TVI Player