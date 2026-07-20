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Cláudio Ramos provoca comentadores do Big Brother sobre João Ricardo: «Não pode ver ninguém à frente»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos provoca os comentadores do «Big Brother» ao falar de João Ricardo, num momento com boa disposição, mas marcado pela tensão com as críticas feitas ao ex-concorrente.

  • Dois às 10
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