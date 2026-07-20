No «Dois às 10», Cláudio Ramos provoca os comentadores do «Big Brother» ao falar de João Ricardo, num momento com boa disposição, mas marcado pela tensão com as críticas feitas ao ex-concorrente.
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Cláudio Ramos provoca comentadores do Big Brother sobre João Ricardo: «Não pode ver ninguém à frente»
- Dois às 10
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