Cláudio Ramos questiona André Ventura: “É como se o Presidente da República fosse pai do Primeiro-Ministro?”

No “Dois às 10”, recebemos André Ventura, que passou à segunda volta das eleições para Presidente da República e disputa agora a liderança do país com António José Seguro. A poucos dias de os portugueses irem às urnas, numa eleição decisiva que vai definir o novo chefe de Estado até 2031, conversamos com o candidato sobre este momento político crucial, as suas propostas e as prioridades para o futuro de Portugal.

  • Joana Lopes
  • Ontem às 11:29
Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»

Ontem às 12:16

André Ventura pronuncia-se sobre a comunidade cigana: “Vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma”

Ontem às 12:04

Cláudio Ramos confronta André Ventura sobre cartazes dirigidos à comunidade cigana

Ontem às 12:02

Cristina Ferreira questiona André Ventura: “Tem medo de que a Rita Matias o ultrapasse?”

Ontem às 11:56

André Ventura garante: “Se vencer, será a maior mudança no sistema político desde o 25 de abril”

Ontem às 11:54

André Ventura apela aos portugueses: “Deem-me uma oportunidade”

Ontem às 11:53

André Ventura condena falta de eletricidade em várias zonas do país: “Isto não é a Guiné-Bissau nem Madagáscar”

Ontem às 11:47
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”

Ontem às 11:31

De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"

Ontem às 10:11

Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: “Contra o André não terei nada”

Ontem às 11:23

Com indignação, Cláudio Ramos afirma: “É das coisas que eu mais detesto nos realities”

2 fev, 11:00

