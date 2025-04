Cláudio Ramos questiona Dinis: «Tu consegues controlar o coração?» - Não está à espera da resposta do ex-concorrente, surpreenda-se!

No «Dois às 10», Dinis aborda a sua relação com Solange dentro da casa do «Big Brother», explicando como conseguiu resistir a um envolvimento romântico. Dinis reconhece a forte proximidade com Solange, mas enfatiza a importância de evitar a vulnerabilidade para não comprometer o seu jogo. «A Solange mexe comigo mas não queria ficar vulnerável com alguém lá dentro», confessa. Ele explica que a sua capacidade de controlar as emoções e a paixão é crucial para manter o foco nos seus objetivos. Dinis menciona que ele e Solange estão em fases de vida diferentes, o que também influencia as suas decisões. A sua paz interior e equilíbrio são prioridades, mesmo que isso signifique evitar relacionamentos que possam perturbar essa harmonia. Dinis revela que Solange, por vezes, desafiava o seu equilíbrio, exigindo mais atenção quando ele precisava de descanso e foco. Ele aprendeu com uma ex-companheira que é possível ter amizades com mulheres sem segundas intenções, o que o ajuda a manter uma perspetiva clara sobre os seus relacionamentos. Saiba mais em TVI Player