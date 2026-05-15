No Dois às 10, conversamos com Mafalda e David Diamond, filha e pai que deram que falar no reality show da TVI. O apresentador aproveita a oportunidade para questionar Mafalda sobre a sua vida amorosa.
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Cláudio Ramos questiona Mafalda Diamond: «O teu coração está orientado pelo mesmo?»
- Dois às 10
- Há 3h e 26min
NESTE PROGRAMA
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Cláudio Ramos questiona Mafalda Diamond: «O teu coração está orientado pelo mesmo?»
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