Cláudio Ramos reage a história emocionante: “É uma bebé milagre”

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Raissa e Felipe, um jovem casal unido pela fé e pelo sonho de ter um bebé. Depois de uma primeira gravidez molar e de sinais de que o mesmo cenário poderia repetir-se numa segunda tentativa, nunca perderam a esperança. Entre o medo, a incerteza e a força da crença, agarraram-se à possibilidade de um milagre e, hoje, partilham o caminho que os fez acreditar que esse milagre aconteceu.