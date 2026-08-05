No “Dois às 10”, é tempo de ficar a par de todas as novidades do mundo dos famosos. Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz estão a postos para analisar os temas que marcaram a atualidade cor-de-rosa, comentar as notícias do momento e partilhar as suas opiniões sem filtros.
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Cláudio Ramos reage a notícia sobre famosa: “Estou chocadíssimo”
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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