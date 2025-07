Cláudio Ramos reage a nova fotografia de Kate Middleton e do príncipe William: «Não os noto muito felizes»

Nas Conversas de Café do Dois às 10, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim reunem-se para comentarem todas as novidades do universo das celebridades do país e do mundo.

A visita de Emmanuel Macron ao Reino Unido foi marcada por algumas fotografias inéditas. Cláudio Ramos reagiu a uma fotografia de Kate Middleton e do príncipe William, notando alguma tristeza na cara de ambos.

O Dois às 10 é o programa da manhã da TVI apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. De segunda a sexta-feira, acompanha os portugueses com entrevistas exclusivas, histórias emocionantes, rubricas de entretenimento e conteúdos informativos. Com uma forte ligação ao público, este formato destaca-se pela cumplicidade entre os apresentadores, pelas partilhas reais e pelos convidados especiais, sendo uma das grandes apostas da estação para as manhãs da televisão em Portugal.