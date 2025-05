Cláudio Ramos reage a partilha de famosa influencer: «Adoro isto!»

No «Dois às 10», Rebeca Caldeira e Martim revelam os detalhes do seu primeiro encontro, que aconteceu de forma inesperada. Rebeca, que estava com amigas, recorda que a noite não estava nos seus planos iniciais. Martim confessa que a espontaneidade de Rebeca o cativou desde o início. A dinâmica da conversa inicial é revelada, com um amigo de Martim a desempenhar um papel crucial . Saiba mais em TVI Player