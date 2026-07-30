Cláudio Ramos reage ao noivado do momento: «Eu acho muito lindo!»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam final feliz para Inês Aires Pereira que foi pedida em casamento pelo pai dos filhos.
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