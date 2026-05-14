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Cláudio Ramos reage incrédulo a reconciliação de ex-concorrente do “Secret Story 10”: “Estás a gozar?”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:25
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