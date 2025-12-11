No «Dois às 10», Paula e William partilham que recorreram à hipnose para ultrapassar a dor da perda do filho, Rodrigo. Durante as sessões, conseguiram ver e falar com ele, e Rodrigo tranquilizou-os, dizendo que estava bem e feliz. Este testemunho é um reflexo do poder da hipnose para trazer conforto e esperança mesmo nos momentos mais difíceis.
Cláudio Ramos recorda convidada de programa da TVI: «Tenho muito medo do que a Paula possa fazer»
Joana Lopes
Hoje às 11:18
