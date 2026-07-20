Cláudio Ramos recorda Curva da Vida de João Ventura: «Das mais fortes que vi até hoje»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos recorda a Curva da Vida de João Ventura no «Big Brother Verão» e destaca-a como “das mais fortes que viu até hoje”, num momento marcado pela emoção e pelo impacto do testemunho. A conversa em estúdio sublinha a intensidade da história e a forma como o momento marcou a emissão.