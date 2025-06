No «Dois às 10», Isabel Costa recorda o regresso da sua família a Portugal e o impacto emocional que a Guerra Colonial teve, principalmente no seu pai. Cláudio Ramos conversa com a convidada sobre a mudança drástica na vida da família e a revolta do pai por ter deixado uma vida estável em Angola e recorda o que também aconteceu com a sua família. Saiba mais em TVI Player