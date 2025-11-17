No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins fazem a análise da 10.ª gala do «Secret Story 9».
Cláudio Ramos revela informações sobre a amizade de Ana Cristina e Raquel cá fora
Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story 9»: «É a pessoa que eu quero que saia»
Cláudio Ramos sobre Inês: «Se não fosse a relação com o Dylan, não aparecia»
Cinha Jardim não poupa críticas a concorrente do «Secret Story 9»: «É muito manipuladora»
Gonçalo Quinaz sobre Liliana: «É muito ingrata com o Fábio»
Cláudio Ramos confessa ter chorado a assistir a este momento na gala do «Secret Story 9»
Cláudio Ramos conhece o passado de concorrente do «Secret Story 9» e admite: «Fiquei triste»
«Era uma justa vencedora deste programa»: Cláudio Ramos destaca a sua escolha para vencer o «Secret Story 9»
«Estou saturado. Intriguista, uma sonsa falsa…»: Gonçalo Quinaz arrasa concorrente do «Secret Story 9»
Ricardo luta contra o tempo para encontrar dador para o filho de apenas 12 anos
Tudo começou com um hematoma há dois meses. Agora, luta por um dador para sobreviver
Se tem entre 18 e 35 anos, é saudável e nunca recebeu transfusões, saiba como pode fazer a diferença na vida desta criança
Ana Cristina confessa qual foi a maior surpresa depois de sair da casa: «Eu ainda estou chocada»
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»
Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa
