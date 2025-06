No «Dois às 10», Maria Cerqueira Gomes e Cláudio Ramos conversam sobre nomes portugueses e brincam com as suas preferências. Cláudio recorda os nomes das suas irmãs. provocando risos na apresentadora. A boa disposição e a cumplicidade entre os apresentadores são evidentes, criando um momento divertido e descontraído em estúdio. Saiba mais em TVI Player