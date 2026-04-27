No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a estreia do “Secret Story – Desafio Final”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram a noite.
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Cláudio Ramos revela os seus três concorrentes favoritos do “Desafio Final”
- Dois às 10
- Hoje às 10:58
NESTE PROGRAMA
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03:29
Cláudio Ramos revela os seus três concorrentes favoritos do “Desafio Final”
Hoje às 10:58
06:49
Gonçalo Quinaz arrasa concorrente do “Desafio Final”: "De grande jogador nunca teve nada”
Hoje às 10:29
01:59
Gonçalo Quinaz defende Ariana de "ataque gratuito" no “Desafio Final”
Hoje às 10:32
02:32
Cláudio Ramos sobre o que se passou entre Leomarte e Daniela Santo: Há coisas escondidas”
Hoje às 10:41
03:35
Cristina Ferreira sobre postura de Afonso no “Desafio Final”: “Achas que ele traz instruções?”
Hoje às 10:41
02:16
Cláudio Ramos sobre concorrente do “Desafio Final”: “Foi a protagonista da noite”
Hoje às 10:46
03:06
Cristina Ferreira sobre Pedro Jorge, Marisa Susana e Leandro: “Acho que nunca foram amigos”
Hoje às 10:50
03:31
Adriano Silva Martins sobre Catarina Miranda: “De certeza que esteve a dar lições ao Afonso”
Hoje às 10:53
06:01
Adriano Silva Martins comenta a vitória de Eva: “Se há pessoa incoerente neste jogo é a Eva”
Hoje às 11:02
05:58
Em direto, Eva desmente mãe de Diogo: “É mentira”
Há 3h e 38min
08:23
Cristina Ferreira confronta Eva: “O Diogo alguma vez se tinha portado mal contigo?”
Há 3h e 31min
08:23
Fora do Secret Story, Eva descobre palavras de Diogo: «Mentiras»
Há 3h e 31min
07:05
Cláudio Ramos questiona Eva: “O Diogo é manipulador?”
Há 3h e 23min
07:05
Eva ainda está apaixonada por Diogo? Eis o que disse
Há 3h e 21min
07:05
Fora do Secret Story, Eva toma decisão: «É só isso que eu tenho a fazer com o Diogo»
Há 3h e 20min
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Cristina Ferreira questiona Eva sobre término com Diogo: “Está tudo aliviado na família?”
Há 3h e 17min
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Eva revela planos com Tiago: “Marcámos…”
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