No “Dois às 10”, recebemos Daniel Oliveira e Fábio Gonçalves, ex-concorrentes do “Big Brother”, que transformaram a amizade nascida dentro da casa mais vigiada do país numa parceria de sucesso. Hoje, trabalham juntos numa barbearia e vêm contar como a experiência no reality show mudou as suas vidas. A conversa fica ainda marcada por um momento inesperado, quando Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança de visual surpreendente, deixando Cristina Ferreira com uma reação que não passou despercebida.
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Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida
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Cláudio Ramos revela que pondera uma mudança inesperada. E a reação de Cristina Ferreira não passou despercebida
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