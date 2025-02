Cláudio Ramos revela quem tem recebido elogios ao seu novo visual: «As pessoas dizem todas que eu estou lindo!»

Carla Anes

Há 54 min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira protagonizam uma divertida troca de argumentos sobre os novos óculos do apresentador. Cristina brinca com a situação, afirmando que Cláudio começou com problemas de visão num olho e agora a situação está a passar para o outro olho. Cláudio justifica o uso dos óculos com o facto de não precisar de maquilhar os olhos e conta que tem recebido muitos elogios.

