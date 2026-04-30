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Cláudio Ramos sobre a postura de Sara no “Desafio Final”: “A Sara é uma coisa e quer mostrar uma outra coisa”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 23min
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