No «Dois às 10», recebemos Jéssica Vieira, Rita Almeida e Daniel Pereira para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9». Juntos, revemos os acontecimentos mais marcantes, analisamos as estratégias dos nomeados e antecipamos o que poderá acontecer na próxima gala.
Cláudio Ramos sobre atitude de Liliana com Fábio: «Que moral tem a Liliana?»
NESTE PROGRAMA
02:48
Cláudio Ramos sobre atitude de Liliana com Fábio: «Que moral tem a Liliana?»
Há 44 min
02:54
Um ano depois da morte de Marco Paulo, Eduardo Ferreira conta tudo sobre a sua relação com ele
Há 1h e 8min
02:54
Marco Paulo partiu há um ano. Recorde a carreira do cantor
Há 1h e 7min
00:58
Clemente relembra pedido de Marco Paulo pouco antes da sua morte: «Quis fazer um almoço comigo para me contar alguns detalhes»
Há 56 min
03:19
Jéssica Vieira sobre Liliana: «Tem um traço tóxico»
Há 47 min
03:19
Jéssica Vieira sobre Fábio: «Acredito que o Fábio tem sentimentos pela Liliana»
Há 46 min
02:48
Rita Almeida sobre Liliana: «Desde que se esquece do Zé que demonstra que é egoísta»
Há 43 min
02:06
Rita Almeida sobre Inês: «A Inês tem sido sonsa neste programa»
Há 41 min
02:30
Jéssica Vieira condena atitudes de Bruno: «Vai ditar o fim dele»
Há 38 min
06:05
Panelo condena Vera e ex-concorrentes que a apoiaram: «Repudio»
Há 32 min
01:03
Cláudio Ramos anuncia gala única do «Secret Story 9» no próximo domingo
Há 22 min