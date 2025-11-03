No «Dois às 10», fazemos a análise completa da 8.ª gala do «Secret Story 9». Os momentos mais marcantes, as discussões que deram que falar e as surpresas da noite são tema de conversa com os nossos comentadores de sempre — Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cláudio Ramos sobre atitudes de Pedro com Marisa: «O Pedro é muito machista»
- Joana Lopes
- Há 3h e 25min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:15
Cláudio Ramos sobre atitudes de Pedro com Marisa: «O Pedro é muito machista»
Há 3h e 25min
00:30
Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público
Hoje às 08:40
08:10
Cristina Ferreira sobre a reação de Mariana ao saber o segredo de Marisa e Pedro: «Foi a primeira»
Há 3h e 36min
08:10
Adriano Silva Martins sobre Mariana: «Foi-se perdendo no jogo»
Há 3h e 36min
05:51
Cláudio Ramos sobre Liliana: «É insuportável como o Miguel Vicente»
Há 3h e 30min
06:58
Cláudio Ramos sobre possível futuro casal no «Secret Story 9»: «Adorava que andassem»
Há 3h e 15min
06:58
Cristina Ferreira sobre Liliana: «Não gosto que se olhe para as coisas com palas»
Há 3h e 15min
09:45
Sozinha com a filha e com diagnóstico de cancro da mama, Carla viveu momentos de dor: «Só pensava na Constança»
Há 2h e 36min
03:34
Carla viu a sua vida mudar graças ao «Querido, Mudei a Casa»
Há 2h e 32min
03:34
Sem família de sangue além da filha, Carla tornou um sonho possível graças à TVI
Há 2h e 30min
03:34
Após anos de sofrimento, programa da TVI permitiu a Carla dar à filha o que mais desejava
Há 2h e 30min
01:13
Mariana revela com quem passou a primeira noite fora do «Secret Story 9». E não foi com Rui
Há 2h e 24min
06:51
Após sair do «Secret Story 9», Mariana fala sobre Liliana: «É muito complicada»
Há 2h e 9min
00:37
Mariana reage a comentários que recebeu sobre o seu físico: «É um vício»
Há 2h e 9min
09:37
Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»
Há 2h e 1min
27:05
Não esteve com Rui, mas falou com Vera. Foi assim a primeira noite de Mariana fora do «Secret Story» - Veja a conversa completa
Há 1h e 57min