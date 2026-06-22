No «Dois às 10», Cláudio Ramos faz a sua leitura do jogo de Sara.
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Cláudio Ramos sobre concorrente do Secret Story - Desafio Final: «A mim ninguém me convence do contrário!»
- Ontem às 10:39
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Cláudio Ramos sobre concorrente do Secret Story - Desafio Final: «A mim ninguém me convence do contrário!»
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