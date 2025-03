Cláudio Ramos sobre concorrente: «Ela é uma justa vencedora. Acho-lhe graça!» - Descubra de quem se trata

Carla Anes

Há 2h e 32min

No «Dois às 10», Joana Diniz carregou no botão dos segredos e descobriu o segredo da Voz, ganhando assim o Olho Dourado. A revelação deixou os comentadores surpresos, que discutiram as implicações desta descoberta para o jogo. A felicidade de Joana foi evidente, enquanto os restantes concorrentes reagiram com surpresa e alguma apreensão.

Cláudio Ramos comenta a prestação da concorrente e afirma: «Ela é uma justa vencedora. Acho-lhe graça!» Saiba mais em TVI Player