Cláudio Ramos sobre Diogo: “É um perigo de ser humano que eu gostaria que estivesse longe de mim”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a as últimas novidades do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias. O trio debate ainda as dinâmicas da casa, as estratégias e os momentos mais surpreendentes que estão a dar que falar.