Cláudio Ramos sobre impacto de influenciador conservador: «Estamos a dar-lhe um palco que ele quer e é como se ele tivesse atingido o objetivo»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos alerta para o perigo de dar visibilidade a certos influenciadores conservadores que estão a moldar a cabeça dos jovens: estamos a dar-lhes um palco que eles querem e é como se eles tivessem atingido o objetivo.

  • Hoje às 11:13
