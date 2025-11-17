VÍDEO SEGUINTE
Cláudio Ramos sobre Inês: «Se não fosse a relação com o Dylan, não aparecia»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins fazem a análise da 10.ª gala do «Secret Story 9».

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:17
Cláudio Ramos confronta Ana Cristina: «Sentiste que eras mais amiga dela do que ela tua?»

Hoje às 11:54

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

Hoje às 11:53

Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»

Hoje às 11:46

Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»

Hoje às 11:46

Ana Cristina confessa qual foi a maior surpresa depois de sair da casa: «Eu ainda estou chocada»

Hoje às 11:45

Se tem entre 18 e 35 anos, é saudável e nunca recebeu transfusões, saiba como pode fazer a diferença na vida desta criança

Hoje às 11:35

Tudo começou com um hematoma há dois meses. Agora, luta por um dador para sobreviver

Hoje às 11:19
