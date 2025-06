Cláudio Ramos sobre Maria Cerqueira Gomes: «Só me dar-lhe um puxão de orelhas!»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos reage com indignação às polémicas recentes sobre o uso de expressões para os animais de estimação, especialmente após Maria Cerqueira Gomes se referir à sua cadela como «neta». O apresentador não esconde a sua opinião e admite que, se pudesse, daria apenas um puxão de orelhas à colega, mostrando-se contra quem trata os cães como filhos, defendendo uma abordagem mais equilibrada e realista na relação com os animais.